Il fait des milliers de kilomètres et l'attend à Paris... pendant 10h: ce fan de Messi a complètement craqué

"J'ai cherché sur Internet, mais il n'y a littéralement aucune trace de son adresse" confie-t-il au média argentin Infobae. " J'ai pu me la procurer chez un coiffeur qui est allé lui rendre visite et habite à Paris. Quand je suis arrivé à 8 heures du matin dans la zone, il m'a fallu environ 45 minutes pour la trouver", raconte ce dernier. 45 minutes ce n'est rien comparé à ce qui l'attendait...

"Je me suis assis et j'ai commencé à attendre dès 9 heures du matin." À défaut de croiser le septuple Ballon d'Or, ce jeune joueur de futsal a rencontré sa femme, Antonella. "J'ai attendu jusqu'à 15h30 et Antonella Roccuzzo est sortie de la maison, a baissé la vitre de la voiture, nous a parlé gentiment et nous a dit qu'elle allait chercher ses enfants." Malgré la pression de la sécurité, Juan Polcan a tenu bon "Le vigile a commencé à me dire qu'il allait appeler la police mais je n'ai pas pu abandonner car je m’étais organisé pour passer deux jours à Paris pour venir chercher Lionel."

Il a bien fait puisque quelques heures plus tard, Antonella est revenue et a proposé au jeune de l'accompagner à la maison pour rencontrer son idole. Le rêve est devenu réalité :"La première chose que je vois, c'est Messi debout devant moi en short, chaussons et il nous dit 'bonjour'" détaille-t-il. "C'était un moment incroyable. Je lui ai dit combien je l'aimais, nous avons pris les photos, il a signé le maillot du club de futsal où je joue, il m'a fait un câlin et il a signé un autographe sur mon bras." De quoi le déstabiliser "C'est là que j'ai réalisé à quel point j'étais nerveux, mon bras tremblait comme jamais et Lionel m'a calmé pour que la signature se passe au mieux."

Juan Polcan a partagé les clichés de cette rencontre tant attendue sur son compte Instagram. Ce récit risque d'inciter d'autres fans à tenter la même chose, mais pas sûr que Messi affiche à chaque fois la même convivialité...