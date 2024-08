La Supercoupe d'Europe EN DIRECT: deux Diables Rouges titulaires, Kylian Mbappé va faire ses grands débuts à Madrid

Le onze de l'Atalanta ne comprend pas non plus de grande surprise. La pépite du club, Lookman, est bien titulaire. Comme Charles De Ketelaere, d'ailleurs. Une équipe qui veut regarder le Real Madrid dans les yeux.

19h09

Le Real Madrid envoie ses stars

Le premier onze de la saison du Real Madrid est tombé. Sans surprise, Thibaut Courtois disputera la partie, tout comme Kylian Mbappé, qui va faire ses débuts avec le club espagnol. Valverde, Tchouaméni et Bellingham formeront le milieu. Vinicius et Rodrygo seront sur les ailes, alors que la défense est celle attendue, avec Militao, Rudiger, Carvajal et Mendy.