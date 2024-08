"Mbappé a besoin du Real Madrid": notre commentateur vous dit tout ce qu'il faut savoir sur la Supercoupe d'Europe

La Supercoupe d'Europe, c'est déjà ce soir. La rencontre opposera le Real Madrid et l'Atalanta, dans un duel qui sent bon le début de saison européenne. Alors qu'attendre de ce duel ? Nous avons posé la question à Emiliano Bonfigli, qui sera aux commentaires ce soir.

La saison européenne va officiellement débuter ce soir. La Supercoupe d'Europe opposera le Real Madrid à l'Atalanta et concernera plusieurs joueurs belges: Thibaut Courtois et Charles De Ketelaere. Sur le papier, le Real Madrid semble largement favori, mais pour Emiliano Bonfigli, il ne faudrait pas trop vite oublier la formation italienne.

"L'Atalanta peut ennuyer le Real Madrid, c'est une équipe qui a pas mal de qualité, on l'a vu en finale de l'Europa League où ils ont battu le Bayer Leverkusen qui, jusque-là, était invaincu", nous a confié notre commentateur, qui sera derrière le micro ce soir. "Une victoire qui ne souffrait d'aucune contestation, 3-0. Cette équipe est capable de mettre beaucoup de rythme dans un match, beaucoup de pressing. C'est ça qui embête souvent les grandes équipes. Ils ont éliminé Liverpool en Europa League. Elle a les arguments pour embêter, mais ce sont des arguments collectifs plus que des individualités. Même si le Real Madrid est le grand favori", a-t-il détaillé.

Selon lui, le timing est favorable à une surprise, avec deux équipes qui vont disputer leur premier match officiel. Encore en rodage, elles pourraient toutes les deux voir dans cette Supercoupe un moyen d'envoyer un message clair dès le début de la saison.

Mbappé, mais pas que

Et puis en face, il y aura donc l'ogre madrilène. Le Real Madrid aura plusieurs défis à relever dans les prochaines semaines, à commencer dès ce soir. "Il y a le départ à la retraite de Kroos, qui était vraiment extraordinaire, un joueur qui donnait le tempo", estime Emiliano Bonfigli. "Faire sans Kroos, ce sera différent, le Real Madrid va devoir s'adapter", nous précise-t-il ensuite, évoquant un possible changement de système et la nécessité de trouver, dans l'effectif, celui qui devra assumer ce rôle de créateur dans le milieu de terrain.