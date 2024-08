Ligue 1: le PSG doit combler le vide laissé par Kylian Mbappé

En effet, malgré une fin de relation glaciale entre la superstar et le PSG après sept saisons, personne ne songe à contester l'apport du meilleur buteur de l'histoire du club et le vide qu'il laisse.

Or le président Nasser Al-Khelaïfi a beau vanter le passage à une nouvelle ère davantage tournée vers le collectif et la mise en valeur des jeunes talents, la pression est maximale sur le conseiller sportif Luis Campos et l'entraîneur Luis Enrique pour trouver un nouveau leader à l'équipe.

Sergei GAPON

Du pur point de vue marketing, le PSG n'a aucune chance de trouver dès cet été un joueur de la notoriété de Mbappé. La prise de participation de la star de NBA Kevin Durant au capital du club, annoncée lundi, montre cependant que le PSG reste un intéressant partenaire d'affaires.