Un geste hyper audacieux: le but génial de Saelemaekers avec l'AC Milan

L'AC Milan a remporté le trophée Silvio Berlusconi, en battant Monza 3-1. Une rencontre qu'a disputée un certain Alexis Saelemaekrs, titularisé dans ce qui était le tout dernier match de préparation du club avant la reprise de la Serie A. Le Diable Rouge a même inscrit le premier but, non sans style !

Le joueur de 25 ans a tenté un coup du foulard, le ballon rebondissant sur un défenseur avant de filer dans le but. Une aubaine pour le Diable Rouge, qui profite de la confiance de son nouvel entraîneur, Paulo Fonseca, qui semble compter sur lui cette saison à Milan. L'an dernier, c'est à Bologne, en prêt, que l'ailier a pu progresser, loin des bases milanaises.

Difficile de mieux faire comme retour à la maison.