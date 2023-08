Mondial: Asisat Oshoala, un but, des records et une image

"Une classe au-dessus des autres": l'attaquante vedette du Nigeria et du FC Barcelone, Asisat Oshoala, a marqué l'histoire lors du Mondial en devenant la première joueuse africaine buteuse dans trois éditions, mais elle rêve désormais d'un exploit collectif lundi (9h30) contre l'Angleterre.

Avec son but contre l'Australie (3-2), co-pays hôte et favori de la compétition, elle a marqué l'histoire du foot du Nigeria, alors que cela faisait un peu plus de dix minutes qu'elle était rentrée en jeu (72e).