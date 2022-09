Tout simplement génial: Jadon Sancho célèbre un but avec un cadeau offert par un enfant (vidéo)

Jadon Sancho aura été l'un des artisans de la victoire de Manchester United, hier soir, contre le Sheriff en Europa League. L'Anglais a inscrit un but, suivi par Cristiano Ronaldo, ce qui offre trois points importants à la formation anglaise.

Un but que Sancho a célébré d'une belle manière. Il y a quelques jours, le joueur avait été surpris par un joli cadeau offert par un jeune fan. Ce dernier lui avait fait préparer des jambières personnalisées. Un cadeau émouvant, qui avait fort touché Sancho, qui les a porté lors de la rencontre. Après son but, il a sorti l'objet et l'a levé pour remercier le supporter, qui devait être incroyablement content en apercevant son cadeau.

Un geste tout simplement génial.