Guardiola confirme le transfert imminent de Josko Gvardiol

Le transfert du défenseur de Leipzig, âgé de 21 ans et buteur avec la Croatie lors de la dernière Coupe du monde, coûterait quelque 90 millions d'euros. Il deviendrait ainsi le défenseur le plus cher de l'histoire. Pour les Cityzens, il s'agit du deuxième transfert entrant cet été, après celui de Mateo Kovacic en provenance de Chelsea. Le club de Kevin De Bruyne a également perdu deux joueurs clés avec les transferts d'Ilkay Gündogan à Barcelone et de Riyad Mahrez à Al Ahli, qui lui ont permis de remporter le triplé la saison dernière. "Nous avons déjà perdu deux joueurs incroyables", a déclaré l'Espagnol de 52 ans. "Gündogan et Mahrez avaient d'énormes personnalités et ont été très importants ces dernières saisons avec des buts et des passes décisives incroyables dans les plus grands stades et dans les matchs importants."

Et il pourrait y en avoir deux autres, puisque Kyle Walker et Bernardo Silva intéressent respectivement le Bayern Munich et le FC Barcelone. Guardiola espère par tous les moyens que les deux joueurs resteront à Manchester. "Ce sont des joueurs très importants pour nous", a déclaré l'ancien entraîneur des deux clubs. "Nous voulons les garder et nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour y parvenir. Les deux joueurs ont encore un contrat, ce qui était différent de Gündogan, dont le contrat a expiré."