La Gantoise avec Fofana et Torunarigha au coup d'envoi à Istanbul

Matisse Samoise et Nurio Fortuna ont fait place à Malick Fofana, 17 ans, et à Jordan Torunarigha, blessé depuis deux matches. Du côté de Basaksehir, Ahmed Touba (ex-Club Bruges) et Lucas Biglia (ex-Anderlecht) sont titularisés, tandis qu'Adnan Januzaj débute sur le banc. Mesut Özil, blessé, n'est pas dans le groupe.

La semaine dernière, les Buffalos ont partagé l'enjeu 1-1 sur un terrain quasiment impraticable. Stefano Okaka (ex-Anderlecht) a ouvert le score pour les Turcs, mais Gift Orban, le nouveau pilier de Gand, a égalisé. Les Gantois ont eu des occasions de l'emporter, mais n'en ont pas profité. Ce qui fait qu'ils doivent arracher leur qualification pour les quarts de finale en déplacement.