Le président de l'UEFA Ceferin s'excuse pour le chaos lors de la finale 2022

Aleksander Ceferin, président de l'UEFA, s'est excusé pour le chaos qui a entouré la finale de la Ligue des Champions de l'année passée entre le Real Madrid et Liverpool à Paris.

"Les institutions se sont excusées et, si vous le voulez, je vais m'excuser aussi", a déclaré Ceferin lors d'une interview diffusée mardi par la chaîne allemande ZDF. "Il n'y a personne au sein de l'UEFA qui ne regrette pas ce qu'il s'est passé."

"Nous étions dans le secteur VIP et nous n'étions pas au courant ce qui était arrivé. Nous n'avons appris tout ce chaos qu'après le match", a ajouté Ceferin. "Le problème, c'est qu'en tant qu'UEFA, nous n'avons rien à dire dans le stade, c'est l'organisateur qui s'en charge. Mais nous avons aussi commis des erreurs et nous ferons en sorte qu'une telle situation ne se reproduise plus."