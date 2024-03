Le RSC Anderlecht réclame une indemnité de 50.000 euros à un journaliste du magazine Humo

Dans l'article que l'on peut traduire "Mauve Malaise : la crise profonde au RSC Anderlecht", l'auteur brosse un tableau déconcertant de la situation au sein du club de football, en se basant notamment sur des sources anonymes et en pointant du doigt le président Wouter Vandenhaute et l'ancien CEO Peter Verbeke.

"On parle de chaos. Vandenhaute et Verbeke sont décrits comme des psychopathes et la politique de transfert est tournée en dérision. Cet article n'était pas subtil et faisait preuve de partialité. Le journaliste a donné une tribune à des personnes insatisfaites du processus de renouvellement du club. Aucune réserve n'a été exprimée sur les déclarations de sources anonymes et le droit de réponse n'a pas été respecté", a exprimé l'avocat du Sporting.

Selon le RSC Anderlecht, l'article attaqué aurait causé un préjudice matériel et moral. Pour la partie adverse, aucune preuve n'est apportée.