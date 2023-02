Lens et Openda qualifiés pour les quarts de la Coupe de France

Le RC Lens s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France au détriment de Lorient, jeudi. A la fin du temps réglementaire, le score était d'un but partout et les Nordistes se sont montrés plus efficaces lors de la séance de tirs au but (2-4) directement jouée. Titulaire chez les Nordistes, Lois Openda a été remplacé (72e). En quarts de finale, les Sang et Or affronteront le FC Nantes.

Au coup d'envoi, les visiteurs ont enchaîné les actions et au moment où ils accusaient le coup, Angelo Fulgini leur a donné l'avance sur le rebond d'un centre d'Ismael Boura repoussé par Vito Mannone (21e, 0-1). Les Nordistes ont continué à pousser, mais le gardien des Merlus s'est montré très vigilant sur une frappe de Pereira Da Costa (45e+2).

Plus hargneux et vivaces à la reprise, les Bretons ont mis du temps à se montrer dangereux. Mais face à des Nordistes qui reculaient de plus en plus, les Merlus ont pris de plus en plus confiance et ont égalisé sur un coup franc d'Enzo Le Fée (84 e, 1-1). Dans la séance de tirs au but, les Nordistes ont réussi leurs quatre essais alors que les Merlus en ont manqué deux sur quatre.

Aux Pays-Bas, La Haye s'est qualifié 1-0 pour les quarts de finale de la Coupe au détriment de GA. Eagles. L'unique but a été inscrit par Joel Zwarts (70e).Titulaires chez les Eagles, Philippe Rommens (46e) et Xander Blomme (80e) ont été remplacés.