L'Espagnol Julen Lopetegui n'est plus le coach de Wolverhampton

L'Espagnol de 56 ans avait pris les rênes de Wolverhampton en novembre de l'année dernière, alors que les Wolves étaient en queue de classement. Lopetegui a réussi à maintenir l'équipe en Premier League mais ne débutera donc pas le nouveau championnat. Wolverhampton jouera son premier match lundi prochain (14 août) à Manchester United.

Selon la presse spécialisée, Lopetegui n'était pas d'accord avec la politique de transferts du club. "L'entraîneur principal et le club ont reconnu et accepté leurs différences sur certaines questions et ont convenu qu'une résiliation mutuelle de son contrat était la meilleure solution pour toutes les parties", a déclaré Wolverhampton sans donner plus de détails.