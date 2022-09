Ligue des Champions - 2e journée: L'Inter gagne à Plzen, le Sporting domine Tottenham

(Belga) En match avancé de la 2e journée de la Ligue des Champions de football, l'Inter Milan est venu s'imposer 0-2 au Vitoria Plzen, en République tchèque. Les buts ont été inscrits par Dzeko (20e) et Dumfries (70e). Au classement du groupe C, l'Inter est 3e avec 3 points, Plzen dernier sans le moindre point. Bayern-Barcelone se joue à 21 heures. Bavarois et Catalans possèdent 3 points avant leur rencontre.

Dans le groupe D, le Sporting Portugal a battu Tottenham 2-0 à Lisbonne. Les deux buts sont tombés dans les dernières minutes via Paulinho (90e) et Arthur Gomes (90e+3). Le Sporting a désormais 6 points et occupe la 1re place de son groupe. Tottenham reste bloqué à 3 points. Marseille-Francfort se joue à 21 heures. Français et Allemands n'ont pas encore de point. (Belga)