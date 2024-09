Foot: Le stade de San Siro privé de finale de la Ligue des champions 2027

L'instance dirigeante du foot européen a indiqué que le stade, où évoluent habituellement l'AC Milan et l'Inter Milan, avait perdu l'organisation de l'événement car la ville de Milan ne pouvait pas garantir que le terrain et la zone environnante "ne seraient pas affectés par les travaux de rénovation".

Par conséquent, "il a été décidé de retirer la finale à Milan et de rouvrir la procédure d'appel d'offres pour désigner un nouveau stade, avec une décision attendue en mai/juin 2025", a ajouté l'UEFA.

Au début du mois, l'AC Milan et l'Inter Milan ont rejeté un projet de modernisation et de restructuration du stade emblématique, présenté par la municipalité de Milan, et ont commencé à prospecter des terrains autour de la ville pour ériger chacun sa nouvelle enceinte.

Au début de l'année, l'AC Milan a acquis un terrain dans la banlieue de San Donato Milanese (sud-est), dans l'espoir d'y obtenir plus facilement le permis de construire. Pour la même raison, l'Inter, champion en titre de Serie A, a jeté son dévolu sur les quartiers de Rozzano et Assago, juste au sud de la capitale lombarde.

En 2026, San Siro accueillera la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina.