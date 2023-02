Monaco et Philippe Clement éliminés aux tirs au but, Eliot Matazo a manqué le sien

Alors qu'il s'était imposé 2-3 la semaine dernière à Leverkusen, l'AS Monaco de Philippe Clement a été éliminé en 16e de finale de l'Europa League aux tirs au but (3-5). Au terme du temps réglementaire, le résultat était de 2-3 pour le Bayer et les prolongations ne l'ont pas modifié. Aux tirs au but, les Allemands, qui ont tiré les premiers, ont fait carton plein alors que les Assémistes ont manqué le deuxième par Eliot Matazo. Le jeune Belge était monté au jeu à la 70e.