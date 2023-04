Rennes peut à nouveau compter sur Jérémy Doku

Doku s'était blessé aux ischios le 5 mars contre Marseille et n'avait plus joué depuis. Il avait manqué les matchs de championnat contre Auxerre et le Paris Saint-Germain ainsi que les déplacements des Diables Rouges en Suède et en Allemagne.

Le nouveau sélectionneur Domenico Tedesco avait tout même inclus Doku dans sa sélection de 24 joueurs, ce qui avait provoqué l'incompréhension de Génésio. Doku avait rapidement quitté la sélection, remplacé par Johan Bakayoko.