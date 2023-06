Rice désigné Joueur de la Saison en Conference League, avant un probable départ

Le club de Premier League avait notamment rencontré Anderlecht en phase de poules, empochant deux victoires (2-1, 0-1), et La Gantoise en quarts de finale, vainqueur 4-1 à l'aller avant un match nul 1-1 au retour.

Formé à West Ham après avoir débuté à Chelsea, Declan Rice n'a connu qu'un seul club au cours de sa carrière professionnelle. Il devrait cependant quitter celui-ci cet été, comme l'a annoncé le président du club londonien David Sullivan. Cité parmi les rumeurs depuis plusieurs mois, Rice aurait en effet disputé son dernier match avec les Hammers.

"Je pense que cela doit avoir lieu. Nous lui avons promis qu'il pourrait partir", a expliqué David Sullivan. "Nous lui avons offert 200.000 livres (232.574 euros) par semaine il y a 18 mois et il a refusé. Vous ne pouvez pas garder un joueur qui n'a pas envie d'être là." Plusieurs géants du football anglais et mondial auraient montré leur intérêt pour Declan Rice dont Arsenal, Manchester United et le Bayern Munich. Le club londonien espèrerait obtenir au moins 100 millions de livres (116,293 millions d'euros) pour son talisman.

"J'ai joué les six dernières années avec tout mon cœur pour ce club. Je ferais tout pour aider ce club à gagner", a livré Rice après la finale, éludant les questions concernant son avenir.