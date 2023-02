Transfer Deadline Day - Chelsea recrute Enzo Fernandez pour 121 millions d'euros, record en Premier League

(Belga) Le club portugais de Benfica a annoncé mercredi la vente de son milieu terrain et champion du monde argentin Enzo Fernandez au club anglais de Chelsea pour 121 millions d'euros, un record pour un transfert en Premier League.

Le précédent record était détenu par Manchester City lors du transfert de Jack Grealish il y a un an et demi (115 millions d'euros). Selon la presse, Fernandez a signé avec Chelsea jusqu'en 2031. Ce transfert porte à plus de 300 millions d'euros la somme dépensée par les Blues cet hiver. (Belga)