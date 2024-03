Ukraine et Islande s'affronteront mardi pour une place dans le groupe de la Belgique

L'Ukraine et l'Islande, vainqueurs respectifs de la Bosnie-Herzégovine et d'Israël jeudi soir, s'affronteront mardi à Wroclaw, en Pologne, en finale des barrages (voie B) des qualifications à l'Euro 2024 de football en Allemagne. Le vainqueur du match se retrouvera dans le groupe E de la Belgique, de la Slovaquie et de la Roumanie. Il sera l'adversaire des Diables Rouges le 26 juin à Stuttgart (18h00).