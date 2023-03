Vanhaezebrouck "Basaksehir est favori après le résultat à l'aller"

"Ce n'est pas une situation avantageuse pour nous d'avoir partagé l'enjeu lors du premier match", a expliqué HVH la veille de la rencontre. "Basaksehir joue à domicile, ce qui est évidemment un avantage pour lui. Nous voulons éviter de concéder un but aussi longtemps que possible. Dans les derniers instants du match, nous essaierons de marquer. Notre adversaire possède des joueurs de grande qualité et est favori après ce résultat à l'aller. Mais nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour éliminer Basaksehir et passer au tour suivant."

Davy Roef était aux côtés de son entraîneur lors de la conférence de presse. "L'état du terrain nous a désavantagé un peu. Malgré cela, nous avons fait un bon match, mais nous n'avons pas pu obtenir le résultat escompté. Nous voulons livrer une bonne prestation ici et aller de l'avant."