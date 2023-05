Wolfsburg élimine Arsenal et rejoint Barcelone en finale

Dans ce match retour, les Londoniennes ont directement donné le ton avec l'ouverture du score signée Blackstenius (11e, 1-0) mais Wolfsburg relançait totalement le suspense de la rencontre juste avant le retour aux vestiaires avec un but de Roord (42e, 1-1).

Le second acte aurait pu tourner à l'avantage d'Arsenal mais un doublé de Blackstenius était annulé par le VAR pour un hors-jeu (47e). Dix minutes plus tard, ce sont les Allemandes qui prenaient les commandes du match sur un superbe but d'Alexandra Popp, de retour de blessure après avoir manqué l'aller (58e, 1-2). Le match prenait une nouvelle tournure avec l'égalisation dans le dernier quart d'heure de Beattie (75e; 2-2) qui envoyait les deux équipes en prolongation.