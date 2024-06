24 Heures du Mans: des "protos" à hydrogène "zéro émission" à l'horizon 2027

Mais l'utilisation de ce gaz en course est encore un défi en terme de stockage et d'infrastructures des circuits.

Une voiture a déjà couru en compétition. "En qualifications, nous étions au niveau des GT", moins puissantes que les Hypercars, catégorie reine des 24 Heures du Mans, témoigne pour l'AFP Stéphane Richelmi, l'un des pilotes de la mission.

"Sur un tour, on peut se permettre de vider complètement les batteries. Mais la différence entre notre tour de +qualif+ et notre tour en course est encore énorme, plus importante que sur une voiture thermique", explique-t-il aussi.

Un autre prototype, plus performant, est en cours de conception et devrait commencer à rouler début 2025.