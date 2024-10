Première victoire pour Sasja, Hubo fait tomber Volendam

Cinq des six rencontres de la 5e journée de la Super Handball League, la ligue belgo-néerlandaise handball, se sont disputées samedi soir en attendant le choc entre Aalsmeer et Visé qui aura lieu dimanche.

Sévère défaite du KTSV Eupen à domicile 28-43 face à Bocholt tandis que le Sporting Pelt a pris la mesure de Hurry Up 37-29. In fine, Bevo a batttu facilement Houten 40-28.

Au classement, Aalsmeer, qui joue contre Visé dimanche (15h10) reste en tête avec 8 points devant Volendam qui en a possède 7. Cinq clubs belges se partagent temporairement le troisième rang avec 6 unités : Visé, Bocholt, Pelt, Eupen et Hubo. La huitième place est occupée par Bevo et ses 5 points devant Hurry Up neuvième avec 4 points. À la dixième place, ex æquo, se trouvent Sasja et Houten qui comptent 2 points. La lanterne rouge est désormais occupée seule par les Lions de Sittard qui n'ont toujours pas de point.