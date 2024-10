Masters 1000 de Shanghai: Medvedev s'en sort difficilement contre Arnaldi

"J'ai eu l'impression que dans le premier set, j'étais probablement le meilleur joueur", a commenté Medvedev. "Les deux autres sets ont été plus serrés. Peut-être même qu'il a eu l'avantage, mais c'est pour ça que le tennis est fou. On peut gagner quand on ne s'y attend pas et on peut perdre quand on s'attend à gagner".

Medvedev a ensuite, à nouveau, critiqué les balles qui selon lui "favorisent essentiellement les personnes qui peuvent générer de la puissance à partir de balles +mortes+".

Selon lui, cette configuration de balle "donne un avantage supplémentaire" à Jannik Sinnner et Carlos Alcaraz, "qui sont déjà les meilleurs joueurs du monde et qui le seraient même avec d'autres balles".