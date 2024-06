Chloé Herbiet visera plus un chrono qu'une place dans le 10.000m de Rome

Athlète de haut niveau à plein temps depuis seulement un an, Chloé Herbiet n'a pas traîné pour faire des progrès impressionnants.

Ni plus ni moins que le 2e chrono belge de l'histoire derrière les 2h23:05 de Marleen Renders qui remontent à 2002. Elle entend s'y attaquer en 2025 à Valence, "un marathon bien rapide".

Championne de Belgiue de cross, la Marchoise de 25 ans aurait pu courir le semi-marathon à Rome mais a préféré s'aligner sur le 10.000m. Une possibilité que son chrono de 32:15.24 le 18 mai à Nimègue a rendu possible. Elle a fait progresser son record personnel de plus de 23 secondes ce jour-là!

"J'adore la piste et j'avais envie de vivre l'ambiance d'un stade. Ce sera mon premier grand événement avant les Jeux. Et comme là-bas je cours le marathon je n'aurai pas l'occasion de vivre la piste."

"Mon objectif à Rome: me faire ma place dans le haut niveau. Je suis prête à me faire mal pour faire un chrono. Je viserai plus un chrono qu'une place. Je veux battre mon record personnel. Je préfère terminer 20e (elles seront 35 au départ) en 31:50, que 10e en 32:40", précise la jeune femme qui avoue: "je vis ma meilleure vie en ce moment."