Menin s'impose face à Roulers dans le choc du championnat

Menin s'est imposé 25-15, 17-25, 25-23 et 30-28.

Haasrode Louvain et Alost ont conquis de leur côté une victoire en déplacement. Les Louvanistes ont gagné à Anvers 0-3 (11-25, 15-25 et 20-25) alors que les Alostois sont revenus d'Achel avec un succès 0-3 aussi (19-25, 12-25 et 26-28).

Dimanche, Maaseik se rend à Guibertin et Waremme accueille Gand.

Au classement, Menin est la seule équipe toujours invaincue et occupe la tête avec 11 points. Roulers est 3e avec 8 points derrière Alost (9 pionts). Haasrode Louvain occupe le 4e rang (7 points) devant Maaseik, 5e avec 6 points.