Elise Vanderelst : "Nous devons terminer sur le podium du relais mixte à l'Euro"

Le départ n'a pas été facile pour la détentrice du record national du 1.500 mètres. "Dans le premier tour, je me suis retrouvée au sol. Il m'a fallu un peu de temps pour me relever et retrouver ma place, mais j'ai finalement pu adopter un rythme régulier et prendre le pas sur la concurrence. Je ne veux surtout pas dévaloriser mes adversaires, mais pour être honnête, c'était super facile. Ma forme est clairement bonne".

Avec Charlotte Van Hese, Ruben Verheyden et Ziad Audah, Vanderelst participera au relais mixte aux Championnats d'Europe. "Il y a des noms surprenants parmi eux, mais cela n'enlève rien au fait que nous devrions viser le podium. Je ne sais pas si nous avons les cartes en mains pour décrocher une médaille, mais nous devons au moins essayer. Aux Championnats d'Europe, nous ne devrons parcourir que 1.500 mètres, soit un kilomètre de moins que cette fois-ci. Cela pourrait changer les rapports de forces."