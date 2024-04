Emma Meesseman élue MVP: "Recevoir ce trophée n'est pas mon objectif"

L'intérieure flandrienne de 30 ans, qui a également été reprise dans l'Equipe de l'année, avait déjà remporté la première édition de ce trophée l'année dernière. L'Euroligue déterminait auparavant la MVP (most valuable player) pour le Final Four, mais ne le faisait pas pour l'ensemble de la saison.

"C'est toujours spécial de remporter ce titre de MVP mais les gens qui me connaissent savent que ce n'est pas objectif", a déclaré Emma Meesseman. "Cela ne va pas non plus changer quoi que ce soit à ma participation à la finale de cette année. Nous connaissons Villeneuve et nous savons que ce sera un match difficile et, surtout, un beau match".