Hand/Mondial-2023: les Bleues face au maître-étalon norvégien

Ce quatrième rendez-vous en compétition en trois ans, avec pour enjeu la première place du groupe II du tour principal, ne sera pas à quitte ou double comme les trois précédents, tous perdus par les Bleues (28-20 en demi-finales de l'Euro-2022, 29-22 en finale du Mondial-2021 et 22-20 en finale de l'Euro-2020).

Un test grandeur nature. Déjà qualifiée en quarts de finale du Mondial de hand après avoir réalisé un sans-faute, l'équipe de France féminine affronte dimanche (20h30) à Trondheim la reine Norvège chez elle pour mesurer ses éventuels progrès et se dégager, a priori, le tableau final.

Certes, "c'est un match important à gagner, qu'on n'aborde pas tranquillement comme un match amical" selon Zaadi, pour continuer à engranger de la confiance, rester invaincu, affronter un adversaire a priori plus abordable en quarts de finale voire en demies.

Même son de cloche - l'accessoire préféré des supporters norvégiens - chez l'ailière gauche Chloé Valentini: "Ça m'agace. Je l'ai un peu en travers, j'espère que ça va s'arrêter-là. Après, ce n'est pas la fin du monde si on perd demain."

Mais le camp français ne veut pas accorder trop d'importance à ce duel, placé deux jours avant les quarts de finale.

"Quel que doit le résultat et les circonstances, on sait de toutes façons qu'après il y a LE match le plus important", souligne ainsi le sélectionneur Olivier Krumbholz.

"(Cette rencontre) doit essentiellement nous préparer à ce match-couperet, où il faudra être au top puis y rester" ajoute-t-il.