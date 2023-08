Isaac Kimeli, 13e du 10.000m: "La concurrence était très forte"

Les années se suivent et ne se ressemblent pas pour Isaac Kimeli. Le Hallois avait terminé 10e et premier Européen du 10.000 m l'an dernier aux championnats du monde de Eugene aux États-Unis. Dimanche à Budapest, malgré le souhait de finir dans le top 8 et ainsi conserver son contrat d'athlète professionnel avec Sport Vlaanderen, le coureur d'origine kényane n'a pu faire mieux que 13e (3e Européen) d'une course où il a été distancé après la mi-course. Il a terminé en 28:20.77. La victoire est revenue en 27:51.42 au tenant du titre l'Ougandais Joshua Cheptegei.