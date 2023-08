Jorre Verstraeten espère être la meilleure version de lui-même à Budapest

Jorre Verstraeten (IJF 12) va aborder, le Masters de judo qui réunira de vendredi à dimanche à Budapest les 36 meilleurs judokas de chaque catégorie. Le Louvaniste, 25 ans, engagé en moins de 60kg, espère continuer sur la lancée de sa bonne saison qui l'a vu décrocher deux troisièmes places aux Grands Chelems de Tel Aviv et Astana et échouer au pied du podium aux Championnats du monde à Doha.

"C'est le deuxième tournoi le plus important de cette année après les Championnats du monde", a-t-il expliqué. "Tous les meilleurs sont là. Les deux Japonais, les trois Coréens, les deux Azéris, le Géorgien qui m'a battu pour la médaille de bronze à Doha. C'est une compétition terriblement relevée, où le n°20 peut parfaitement battre le n°1. Je me suis en tout cas bien préparé. Nous avons eu deux très bons stages, à Benidorm et à Papendal, et je suis très enthousiaste à l'idée de combattre à nouveau en compétition."

"J'ai beaucoup travaillé physiquement, pour être encore plus costaud, surtout sur les fins de combat", a-t-il expliqué. "Si je l'avais été, j'aurais sans doute battu le Géorgien pour monter sur le podium. J'ai aussi travaillé de nouvelles techniques, car il faut sans cesse essayer d'évoluer, et affiné ma tactique contre les gauchers, pour éviter de leur donner trop rapidement ma manche. Bref, toutes des choses intéressantes que j'ai retirées des Championnats du monde. J'espère être la meilleure version de moi-même lors de cette compétition et produire mon meilleur judo. Et on verra jusqu'où cela me mènera."