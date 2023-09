Julie Vanloo quitte Montpellier et s'engage avec Galatasaray

Vanloo, 30 ans, évoluait la saison dernière à Montpellier, entraîné par l'ancien sélectionneur des Belgian Cats Valéry Demory, où elle avait d'ailleurs prolongé son contrat pour deux saisons supplémentaires cet été.

La saison dernière, la Flandrienne a compilé 11,4 points et 5,6 assists de moyenne dans le championnat de France et 9 points et 8,2 assists de moyenne en Eurocoupe FIBA où Montpellier avait été éliminé en huitièmes de finale par Galatasaray.