La Belgique élimine la Suède en quarts et jouera en demi-finale contre la Hongrie

Les Belges se sont imposés face aux Suédois au nombre de jeux gagnés (146 à 140). La partie s'est terminée sur deux victoires partout (2-2) avec le même nombre de sets gagnés-perdus (8-8). Le départage s'est fait au nombre de points.

Antonie Allard a d'abord été battu par Joel Viksten en cinq sets (7-11, 7-11, 11-3, 11-6 et 11-9). Joeri Hapers a rétabli l'égalité en écartant Fritiof Jacobsson en cinq sets aussi (11-13, 8-11, 11-8, 11-2 et 11-1). Lowie Delbeke a écarté Filip Hultman 11-7, 13-11 et 12-10, Nathan Masset a jeté l'éponge contre Christian Drakenberg alors qu'il était mené 11-9, 11-9 et 8-0.