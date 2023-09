Large délégation belge avec 42 athlètes en vue des épreuves disputées à Bruxelles

Belgian Athletics, la fédération belge d'athlétisme, a annoncé lundi les critères de sélection pour les championnats d'Europe de cross-country qui se dérouleront le 10 décembre à Bruxelles. Il a opté pour la plus large sélection possible à savoir 42 athlètes, 21 femmes et 21 hommes.

Cette année, six compatriotes sont autorisés à participer dans chaque catégorie : juniors dames et messieurs, espoirs dames et messieurs, seniors dames et messieurs et le relais mixte.

La sélection belge se fera sur la base des championnats de Belgique de cross-country organisés le 19 novembre à Hulshout.

Isaac Kimeli tentera dans la capitale de confirmer sa médaille de bronze enlevée l'an dernier à Turin derrière le Norvégien Jakob Ingebrigtsen et le Britannique Emile Cairess.