Le Néerlandais Thomas Krol, champion olympique de patinage, met un terme à sa carrière

"J'ai toujours eu deux rêves: devenir champion olympique et voler autour du monde en tant que pilote. J'ai pu atteindre mon premier objectif il y a deux ans, à présent il est temps de poursuivre mon autre ambition", a déclaré Krol sur le site de son équipe, Jumbo-Visma.

"J'ai remarqué que j'avais de plus en plus de mal à me recharger après une compétition. Je pensais d'abord que c'était quelque chose de temporaire, mais j'ai fini par conclure que j'avais déjà atteint tous mes objectifs en patinage et qu'il ne restait plus rien à faire", a-t-il confié.