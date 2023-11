Les chances de qualification d'Ostende diminuent après leur défaite à Oldenburg

Ostende s'est incliné 81-64 mardi à Oldenburg en match de 4e journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions de basket. C'est le premier succès des Allemands qui, à l'average, dépassent désormais les champions de Belgique (1 succès chacun) au classement provisoire du groupe E. Les Ostendais se retrouvent quatrièmes et derniers. L'autre rencontre, opposant Karsiyaka aux Français de Strasbourg a vu la victoire des Turcs qui occupent désormais la première place du groupe avec 3 succès (comme Strasbourg).

Vainqueurs 88-83 au match aller, il y a quinze jours à peine, les Ostendais n'ont pas pu cette fois rééditer leur exploit dans le nord de l'Allemagne en dépit de la grosse prestation de Pierre-Antoine Gillet (19 points, 7 rebonds, 1 assist).

Au contact à l'issue du premier quart (10e : 23-20) les hommes de Dario Gjergja ont été étouffés dans le deuxième et comptaient déjà 14 longueurs de retard au repos (48-34). Alors que Khalil Ahmad (2 pts, 2 rebs) et même Damien Jefferson (9 pts, 5 rebs, 5 asts) voyaient leur rendement habituel très diminué. Ostende serrait alors les boulons défensivement et comblait une partie de son retard dans le 3e acte avant de lâcher définitivement prise dans le dernier quart.