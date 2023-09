Les États-Unis éliminés en demi-finale par l'Allemagne qui défiera la Serbie en finale

Les États-Unis se sont inclinés contre l'Allemagne (111-113) en demi-finale du Mondial de basket, vendredi à Manille aux Philippines. L'Allemagne signe ainsi la meilleure performance de son histoire en Coupe du monde, et va défier la Serbie qui a sorti le Canada (95-86) dans l'autre demi-finale.

Team USA, en quête de rédemption après son élimination en quarts de finale au Mondial 2019, n'a donc pas réussi sa mission. Les champions olympiques en titre avaient réduit l'écart à une seule unité à 90 secondes du terme (107-108) alors qu'ils étaient menés de 12 points trois minutes plus tôt (94-106), mais ils ont manqué de conclure dans les derniers instants.

Dennis Schröder (17 points, 9 passes) a marqué plusieurs paniers cruciaux dans le dernier quart-temps, mais trois de ses coéquipiers ont marqué plus de 20 points: Obst, Wagner et Theis. Côté américain, Anthony Edward a noirci la feuille de statistques avec 23 points et 8 rebonds sans réussir à renverser la vapeur en faveur des siens.