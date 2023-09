Mondial-1987: "J'avais la mâchoire qui tremblait", se souvient Philippe Sella

R: "Avec le sentiment d'être des pionniers car on ne savait rien de ce qu'était une Coupe du monde. On a eu une préparation assez longue du côté de Auch et des Pyrénées avec pas mal de rencontres pour améliorer la relation dans l'équipe. C'était plaisant et on se disait qu'on se professionnalisait. Il y avait une exigence très forte du staff et de notre entraîneur Jacques Fouroux qu'on aimait beaucoup. Très proche des joueurs, festif, dans le tactile aussi, il amenait le côté humain en plus de son exigence. Cette Coupe du monde, c'est beaucoup de découvertes: c'est tellement loin qu'on est complétement immergés, à 100% dans cette bulle. Il n'y avait pas toute la technologie d'aujourd'hui. On téléphonait à la famille, ça nous a coûté une blinde."

Q: Vous veniez de gagner le Grand Chelem, vous vous sentiez outsiders?

R: "On fait partie des équipes qui ont la possibilité de la gagner. On avait joué les All Blacks l'année d'avant, on avait perdu une fois et gagné une fois, donc c'était possible. Mais il n'y avait pas que les All Blacks. En poule, on joue l'Écosse qui ne nous réussissait pas. On n'a jamais gagné à Murrayfield (aucune victoire entre 1978 et 1994), on n'a jamais pu faire de Grand Chelem les années paires à cause de l'Écosse. On fait match nul (20-20) en marquant un essai de plus que les Écossais ce qui nous permet de finir premiers."