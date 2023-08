Mondial-2023: après la blessure de Ntamack, les Bleus vont "se resserrer", promet Lucu

R: "C'est forcément un coup dur quand il y a des blessures de joueurs importants. Toutes les équipes sont passées par là. Dans un premier temps, on est triste pour Romain car on connaît le joueur et l'importance qu'il a dans l'équipe. On a eu un mot pour lui et pour tout le groupe. Ça peut arriver à n'importe qui, tout le monde peut se blesser à n'importe quel moment, surtout quand il y a des matches de très haut niveau. Après, on s'est remobilisé car il y a des matches qui arrivent, un match samedi très important contre les Fidji et aussi un début de Coupe du monde qui arrive à grand pas. Il faut avoir du soutien entre nous parce que c'est ça qui va faire qu'on va avoir de la performance ou non en ce début de Coupe du monde."

Q: Durant la préparation, pense-t-on à la blessure ? Il y a-t-il une certaine appréhension ?

R: "C'est comme toute la saison, on nous a beaucoup parlé de ne pas se blesser en club et en championnat avant la Coupe du monde. Il ne faut pas se prendre la tête et surtout se donner à 100 % et après on verra ce qui se passera derrière. Si on réfléchit, si on est en demi-teinte, c'est là qu' arrivent les blessures. Comme pour Romain, ça peut arriver aussi à tout le monde et n'importe comment. Mais quand, dans la tête, tu es prêt, le risque de blessure diminue."