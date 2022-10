Mondial de rugby - France-AfSud: Ferer capitaine, la septiste Grisez titulaire

Le deuxième ligne du XV de France féminin, Céline Ferer (C), lors d'une rencontre du Tournoi des six nations face à l'Angleterre, le 4 février 2017 à LondresGlyn KIRK

La deuxième ligne Céline Ferer a été nommée capitaine du XV de France féminin en l'absence de Gaëlle Hermet, ménagée, pour le match d'ouverture de la Coupe du monde contre l'Afrique du Sud, samedi à Auckland, où la septiste Joanna Grisez étrennera sa première sélection.

Les Bleues, versées dans la poule C, disputeront samedi (03h15 heures françaises) à l'Eden Park leur premier match, qui lancera le Mondial féminin, prévu en 2021 mais reporté d'un an en raison de la pandémie de Covid-19.

Céline Ferer (54 sél.), associée en deuxième ligne à Madoussou Fall (18 sél.), a "une place importante dans le groupe, une aura", a souligné mercredi l'entraîneur-sélectionneur Thomas Darracq en annonçant sa composition par visio-conférence d'Auckland.

Hermet (45 sél.), capitaine habituelle des Bleues, quoique à nouveau "opérationnelle" après avoir été blessée à un genou, ne figure pas dans le groupe, de même qu'une autre troisième ligne, Julie Annery (26 sél.), gênée par une "petite alerte musculaire" ces jours-ci.

La talonneuse Agathe Sochat (37 sél.), traditionnelle doublure au capitanat d'Hermet, a été placée sur le banc pour ce premier match.

Joanna Grisez, qui avait été la surprise de la liste des 32 convoquées par Thomas Darracq après sa médaille de bronze obtenue début septembre au Mondial de rugby à VII au Cap, sera titularisée à l'aile pour sa première sélection avec le XV de France.

La première ligne est composée des piliers Annaëlle Deshaye (35 sél.) et Clara Joyeux (32 sél.) et de la talonneuse Laure Touyé (22 sél.).

En troisième ligne, figurent Charlotte Escudéro (1 sél.) et les expérimentées Romane Ménager (50 sél.) et Marjorie Mayans (48 sél.), dont le dernier match avec les Bleues remonte à plus d'un an.

La charnière est composée de la demie de mêlée Laure Sansus (30 sél.), meilleure joueuse du dernier Tournoi des six nations, et de Caroline Drouin (25 sél.), à l'ouverture.

Enfin, les centres Maëlle Filopon (16 sél.) et Gabrielle Vernier (27 sél.) seront encadrées à l'aile par Grisez et Emilie Boulard (13 sél.), tandis que l'arrière a été confié à Chloé Jacquet (10 sél.).

Composition de l'équipe de France contre l'Afrique du Sud: Jacquet - Grisez, Filopon, Vernier, Boulard - (o) Drouin, (m) Sansus - Mayans, R. Ménager, Escudero - Fall, Ferer (cap.) - Joyeux, Touyé, Deshaye

Remplaçantes: Sochat, Lindelauf, Khalfaoui, Feleu, Gros, Bourdon, Queyroi, Llorens