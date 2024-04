Nageurs chinois testés positifs: Pékin et l'AMA tentent d'éteindre la polémique

Révélée samedi par une enquête de la chaîne allemande ARD et du New York Times, l'affaire continue à interroger sur la transparence et l'équité de l'antidopage mondial, déjà secoué il y a quelques années par la rocambolesque tricherie d'un autre géant sportif: la Russie.

"Aucune source n'a fourni de preuves crédibles d'actes répréhensibles" de la part des sportifs, a martelé lundi soir le président de l'AMA, Witold Banka. Dans la matinée, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères avait réaffirmé que "les athlètes concernés avaient consommé des médicaments contaminés à leur insu".

D'après l'enquête de l'ARD et du NYT, 23 des meilleurs nageurs et nageuses chinois ont été testés positifs début 2021 à la trimétazidine, substance interdite depuis 2014 au motif qu'elle améliore la circulation sanguine, déjà détectée chez le nageur chinois Sun Yang et la jeune patineuse russe Kamila Valieva.

Sur ces 23 nageurs, 13 ont participé aux JO de Tokyo à l'été 2021. Et trois sont rentrés avec de l'or autour du cou: Zhang Yufei (200 m papillon et 4x200 m nage libre), Wang Shun (200 m 4 nages) et Yang Junxuan (4x200 m nage libre).