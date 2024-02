Sergio Scariolo regrette "les mauvaises décisions" de ses joueurs

"Je félicite la Belgique pour sa victoire ainsi que le coach Gjergja et les supporters belges pour avoir mis une belle ambiance dans la salle", a déclaré Scariolo en conférence de presse. "Nous avons été solides en première mi-temps défensivement avant de leur permettre de jouer davantage en transition en deuxième mi-temps. En attaque, nous avons été dans le dur tout le match surtout à cause de mauvaises décisions."

Avec deux défaites en autant de rencontres pour débuter ces qualifications, les champions d'Europe devront rapidement se reprendre en vue du tournoi qualificatif olympique, qu'ils disputeront à domicile à Valence, début juillet. "Les joueurs vont retourner dans leur club. J'espère qu'ils vont travailler, se battre pour leur place et revenir cet été avec plus de confiance et d'efficacité."