Six Belges en action vendredi, dont Noor Vidts qui défend son titre au pentathlon

La spécialiste des épreuves multiples sera la première Belge en piste, elle qui commencera ses cinq travaux par le 60 m haies à 11h13 (heure belge). Suivront ensuite le saut en hauteur (11h55) et le lancer du poids (14h15). Le saut en longueur (20h15) et le 800 m (22h30) sont au programme de la session du soir.

Seul membre des Belgian Tornados à courir en individuel, Alexander Doom sera au départ des séries du 400 m (12h16) avant éventuellement les demi-finales (22h10). La finale est prévue samedi soir. Doom a battu son record personnel début février à Metz, le portant à 45.89.

Les séries du 800 m débuteront à 13h16 et concernent Eliott Crestan (13h34) et Tibo De Smet (13h42), dont l'objectif sera une place en demi-finales, samedi après-midi. Finaliste des Mondiaux 2022 et médaille de bronze de l'Euro indoor l'an dernier, Crestan arrive en Ecosse avec un record personnel de 1:45.10 établi en février à Liévin et qui constituait alors la MPM 2024. Seul l'Italien Catalin Tecuceanu a été plus rapide cette année, courant en 1:45.00. De Smet détient le record de Belgique (1:45.04) depuis janvier 2023.

En soirée, Elise Vanderelst (20h14), championne d'Europe 2021, et Thomas Vanoppen (21h37) défendront les couleurs belges sur 1500 m avec l'espoir de se qualifier pour les finales de dimanche soir.