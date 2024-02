Ski alpin: Marco Odermatt/Cyprien Sarrazin, le duel inattendu de l'hiver en descente

Dans un mouchoir de poche au classement de la descente avant celle de Kvitfjell (Norvège) samedi, le Suisse et le Français se partagent depuis fin décembre toutes les victoires dans la discipline reine du ski malgré un parcours et un palmarès bien différents.

L'un domine la Coupe du monde de ski alpin depuis trois ans, l'autre n'était pas monté sur un podium depuis 2019, aucun des deux n'avait gagné en descente à l'entame de l'hiver. Marco Odermatt et Cyprien Sarrazin forment le duel surprise de la saison.

- L'enfant prodige...

A 26 ans, Marco Odermatt écrase son sport depuis trois hivers. Depuis son premier succès en Coupe du monde en 2019, à 22 ans seulement, il a remporté 33 autres victoires sur le circuit, raflé deux gros globes de cristal -il file tout droit vers le troisième- et remporté l'or olympique (en géant en 2022) et mondial (géant et descente en 2023).

Son palmarès impressionnant à cet âge ne surprend pourtant pas grand monde: depuis qu'il est tout jeune, "Odi" est vu comme l'enfant prodige et le grand espoir du ski suisse.