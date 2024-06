Thomas Detry 26e du Memorial Tournament après le premier tour

Detry a rendu une carte de 72, le par, après trois birdies et trois bogeys. Le Bruxellois, 31 ans, compte six coups de plus que le Canadien Adam Hadwin, seul leader. L'Américain Scottie Sheffler, récent vainqueur du Masters, est deuxième à un coup. Un quatuor, formé par les Américains Xander Schauffele et Colin Morikawa, le Suédois Ludvig Aberg et le Canadien Corey Conners se partagent la troisième place à deux coups.