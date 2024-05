Un deuxième tour en 66 coups permet à Kevin Hesbois de grimper à la 17e place à Lacanau

Le Malinois de 33 ans avait effectué un premier tour en 72 coups, le par. Vendredi, il a réussi six birdies sans concéder le moindre bogey. Avec 138 coups, six sous le par, Hesbois compte sept coups de plus que le Français Louis Darthenay, en tête. Ce dernier devance d'un coup l'Italien Marco Florioli et de deux coups son compatriote Antoine Aubouin.