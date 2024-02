Vicky Verschaere en argent à Varsovie en moins 78 kg

Vicky Verschaere, 23 ans, ne s'est inclinée qu'en finale face à la Française de 21 ans Lyse Versmisse (non classée), qui lui a placé un ippon après 20 secondes de combat à peine.

Au premier tour, Verschaere s'était imposée contre la Polonaise Emilia Gonsior (non classée) sur ippon. En quart de finale, elle avait pris le meilleur sur une autre Polonaise, Anna Dyba (non classée) avec deux waza-ari en moins d'une minute. La demi-finale avait également été expédiée, avec un ippon sur la Hongroise Szilvia Farkas (non classé) en 1:02.

Côté belge encore dimanche, Karel Foubert (IJF 66) était dispensé du premier tour en -90 kg et s'est incliné au 2e contre l'Italien Tiziano Falcone (classé 83e mondial chez les -81 kg) au golden score sur un waza-ari.

Maxine Heyns (IJF 122) a subi le même sort en -70 kg. Elle a été battue dès son entrée en lice par la Française Gabrielle Barbaud (IJF 208), hansoku-make après avoir reçu trois pénalités (shido).