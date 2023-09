Voile: sans Kevin Escoffier, Holcim-PRB met le cap sur le Vendée Globe

"Le projet Holcim-PRB continue, c'est déjà une bonne chose, avec la volonté d'amener le bateau au Vendée Globe 2024 comme c'était prévu. Et le skipper qui mènera ce bateau est Nicolas Lunven", a annoncé jeudi un membre de l'équipe à l'AFP.

Le marin breton Nicolas Lunven a été nommé jeudi skipper du voilier Holcim-PRB en vue du prochain Vendée Globe, après le départ début juin de Kevin Escoffier, héros de la dernière édition et soupçonné d'agression sexuelle.

Dans la foulée, une enquête a été ouverte par le parquet de Paris à la suite d'un signalement de la FFVoile portant sur "une agression sexuelle ou des comportements inappropriés". L'Imoca bleu et noir lui était ramené à Lorient pour y rester à quai.

Mais la performance sportive de l'équipe avait été éclipsée par le départ, pendant la course, du barreur Kevin Escoffier après avoir évoqué lui-même "un incident présumé" avec un membre de son équipe survenu aux Etats-Unis.

En terminant deuxième de la dernière édition de The Ocean Race, course autour du monde en équipage, l'écurie du cimentier suisse Holcim a prouvé que son monocoque était capable de jouer aux avants-postes face aux autres prétendants au prochain Everest des mers.

- Navigateur chevronné -

A un peu plus d'un an de l'édition 2024 du Vendée Globe qui s'élancera des Sables-d'Olonne le 10 novembre, Holcim-PRB a décidé de nommer un navigateur chevronné pour reprendre la barre de son navire.

"Le Vendée Globe devient réalité pour moi et, avec Holcim-PRB, nous sommes alignés sur les ambitions. Le défi est grand, mais nous allons tout mettre en oeuvre pour écrire la plus belle page possible sur ce Vendée Globe", a expliqué Nicolas Lunven.