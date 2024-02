XV de France: nul sur toute la ligne contre l'Italie

Le XV de France a concédé dimanche à Lille un match nul historique à domicile contre l'Italie (13-13) dans le Tournoi des six nations et s'enfonce un peu plus profond dans la crise.

Après leur déroute inaugurale face à l'Irlande (38-17) et le succès étriqué en Écosse (20-16) il y a deux semaines, les hommes de Fabien Galthié, réduits à 14 après l'exclusion de Jonathan Danty pendant toute la deuxième période, vont devoir se remettre en cause pour aller défier le pays de Galles à Cardiff dans deux semaines.